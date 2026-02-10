Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.02.2026
WIDDER
Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
STIER
Finanziell ergibt sich nun eine Verbesserung. Werden Sie aber nicht gleich leichtsinnig. Ihr Konto bedarf noch der Erholung.
ZWILLINGE
Ihnen könnten ein wenig die Hände gebunden sein. Um effektiv arbeiten zu können, sollten Sie jegliche Ablenkungen vermeiden.
KREBS
Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben.
LÖWE
Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen.
JUNGFRAU
Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken.
WAAGE
Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter.
SKORPION
Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen!
SCHÜTZE
Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.
STEINBOCK
Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau.
WASSERMANN
Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis.
FISCHE
Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.
