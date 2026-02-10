Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Finanziell ergibt sich nun eine Verbesserung. Werden Sie aber nicht gleich leichtsinnig. Ihr Konto bedarf noch der Erholung. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihnen könnten ein wenig die Hände gebunden sein. Um effektiv arbeiten zu können, sollten Sie jegliche Ablenkungen vermeiden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.