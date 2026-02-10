AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Finanziell ergibt sich nun eine Verbesserung. Werden Sie aber nicht gleich leichtsinnig. Ihr Konto bedarf noch der Erholung.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihnen könnten ein wenig die Hände gebunden sein. Um effektiv arbeiten zu können, sollten Sie jegliche Ablenkungen vermeiden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen unliebsame Dinge zu Ohren kommen, sollten Sie sich heute einem offenen Gespräch stellen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Jetzt könnten Sie auf verschiedene Weise den beruflichen Durchbruch schaffen. Gehen Sie an alles mit Entschlossenheit heran.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es kommt nun darauf an, dass Sie nicht auf halbem Weg umkehren. Sie brauchen nur etwas Geduld und der Erfolg stellt sich ein.

