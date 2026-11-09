Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit.
STIER
Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe!
ZWILLINGE
Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an.
KREBS
Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst.
LÖWE
In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet!
JUNGFRAU
Decken Sie ein Finanzloch rechtzeitig ab. Lassen Sie sich auch durch momentanen Zweckoptimismus davon nicht abbringen.
WAAGE
Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen.
SKORPION
Ein paar Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit beschäftigen Sie immer noch. Die haben Sie noch nicht richtig verarbeitet.
SCHÜTZE
Seien Sie neuen Leuten gegenüber aufgeschlossen. Sie könnten für Ihr zukünftiges Fortkommen von großer Bedeutung sein.
STEINBOCK
Amors Pfeile scheinen Sie getroffen zu haben. Sie können an nichts anderes mehr denken als an Ihre neue Bekanntschaft.
WASSERMANN
Trotz der Unstimmigkeiten im Beruf und Privatbereich gelingt es Ihnen ausgezeichnet, die richtigen Lösungen zu finden.
FISCHE
Wie gut, dass Sie nicht so schnell aufgeben. Was Sie in den nächsten Tagen brauchen, ist vor allem Durchhaltevermögen.
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