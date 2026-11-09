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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Decken Sie ein Finanzloch rechtzeitig ab. Lassen Sie sich auch durch momentanen Zweckoptimismus davon nicht abbringen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ein paar Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit beschäftigen Sie immer noch. Die haben Sie noch nicht richtig verarbeitet.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Seien Sie neuen Leuten gegenüber aufgeschlossen. Sie könnten für Ihr zukünftiges Fortkommen von großer Bedeutung sein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Amors Pfeile scheinen Sie getroffen zu haben. Sie können an nichts anderes mehr denken als an Ihre neue Bekanntschaft.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Trotz der Unstimmigkeiten im Beruf und Privatbereich gelingt es Ihnen ausgezeichnet, die richtigen Lösungen zu finden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wie gut, dass Sie nicht so schnell aufgeben. Was Sie in den nächsten Tagen brauchen, ist vor allem Durchhaltevermögen.

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