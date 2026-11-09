Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Decken Sie ein Finanzloch rechtzeitig ab. Lassen Sie sich auch durch momentanen Zweckoptimismus davon nicht abbringen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ein paar Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit beschäftigen Sie immer noch. Die haben Sie noch nicht richtig verarbeitet. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Seien Sie neuen Leuten gegenüber aufgeschlossen. Sie könnten für Ihr zukünftiges Fortkommen von großer Bedeutung sein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Amors Pfeile scheinen Sie getroffen zu haben. Sie können an nichts anderes mehr denken als an Ihre neue Bekanntschaft. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Trotz der Unstimmigkeiten im Beruf und Privatbereich gelingt es Ihnen ausgezeichnet, die richtigen Lösungen zu finden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wie gut, dass Sie nicht so schnell aufgeben. Was Sie in den nächsten Tagen brauchen, ist vor allem Durchhaltevermögen.