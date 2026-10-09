Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Dieser Tag verläuft sehr angenehm, zumal im zwischenmenschlichen Bereich Differenzen aufgeklärt und bereinigt werden können.
STIER
Viele werden in der zweiten Tageshälfte wohl oder übel beweisen müssen, wie ernst ihre guten Vorsätze wirklich gemeint sind.
ZWILLINGE
Sie erfüllen derzeit alle Kriterien, die man von einem guten Ratgeber erwartet. Nicht wundern, wenn man Sie öfter anspricht.
KREBS
Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont.
LÖWE
Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los.
JUNGFRAU
Sie brauchen viel Geduld, um über die Runden zu kommen, aber Sie werden schließlich auch dafür belohnt. Spätestens am Abend.
WAAGE
Man kommt Ihren Wünschen entgegen. Das sollte für Sie Grund genug sein, sich selbst auch etwas kompromissbereiter zu zeigen.
SKORPION
Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein.
SCHÜTZE
Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile.
STEINBOCK
Sie sollten den Blick lieber auf Ihre Arbeit als aus dem Fenster richten. Sie könnten sonst ernsthaft Zeitprobleme bekommen.
WASSERMANN
Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen.
FISCHE
Ihre finanzielle Lage erfordert möglicherweise äußerste Sparsamkeit. Überlegen Sie, was Sie wirklich brauchen und was nicht.
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