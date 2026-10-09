Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Dieser Tag verläuft sehr angenehm, zumal im zwischenmenschlichen Bereich Differenzen aufgeklärt und bereinigt werden können. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Viele werden in der zweiten Tageshälfte wohl oder übel beweisen müssen, wie ernst ihre guten Vorsätze wirklich gemeint sind. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie erfüllen derzeit alle Kriterien, die man von einem guten Ratgeber erwartet. Nicht wundern, wenn man Sie öfter anspricht. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie kränkeln ein bisschen und fühlen sich schlapp. Lassen Sie es eher ruhig angehen, dann werden Sie vom Gröbsten verschont. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie brauchen viel Geduld, um über die Runden zu kommen, aber Sie werden schließlich auch dafür belohnt. Spätestens am Abend. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Man kommt Ihren Wünschen entgegen. Das sollte für Sie Grund genug sein, sich selbst auch etwas kompromissbereiter zu zeigen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie sollten den Blick lieber auf Ihre Arbeit als aus dem Fenster richten. Sie könnten sonst ernsthaft Zeitprobleme bekommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre finanzielle Lage erfordert möglicherweise äußerste Sparsamkeit. Überlegen Sie, was Sie wirklich brauchen und was nicht.