Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Agieren ist heute auf jeden Fall die bessere Alternative zur abwartenden Haltung. Jemand wartet auf ein Zeichen von Ihnen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Alles unter einen Hut zu bringen, mag für andere recht schwierig sein. Sie jedenfalls scheinen das nun locker zu schaffen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht.

