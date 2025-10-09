Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.10.2025
WIDDER
Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.
STIER
Agieren ist heute auf jeden Fall die bessere Alternative zur abwartenden Haltung. Jemand wartet auf ein Zeichen von Ihnen.
ZWILLINGE
Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.
KREBS
Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen.
LÖWE
Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr.
JUNGFRAU
Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch.
WAAGE
Alles unter einen Hut zu bringen, mag für andere recht schwierig sein. Sie jedenfalls scheinen das nun locker zu schaffen.
SKORPION
Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.
SCHÜTZE
Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden.
STEINBOCK
Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.
WASSERMANN
Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.
FISCHE
Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht.
