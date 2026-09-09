Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie können sich drehen und wenden, wie immer Sie wollen: Um bestimmte Verpflichtungen werden Sie einfach nicht herumkommen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein Plan, den Sie schon fast aufgegeben hatten, nimmt jetzt realistische Formen an und rückt damit wieder in Ihr Blickfeld. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Mehr Geduld könnte nicht schaden. Lenken Sie sich ab, wenn Ihnen die Zeit zu lang wird. Erzwingen lässt sich leider nichts. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit. Sie werden all Ihre Kräfte zur Bewältigung bevorstehender Aufgaben dringend benötigen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen.