Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. September 2025 - 00:01 Uhr

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie könnten zurzeit vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder den ersten Schritt wagen? Keine Angst, beides führt zum Ziel! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Loyalität und Hilfsbereitschaft zahlen sich aus. Jemand wird Ihnen deutlich zu verstehen geben, wie dankbar er Ihnen ist. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gehen Sie gelegentlich auf Distanz, um den Überblick zu bewahren und Informationen möglichst objektiv bewerten zu können. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es kommt manches in Schwung. Bei einem Vorhaben werden Sie allerdings starke Nerven brauchen, um die Sache durchzustehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie könnten von Ihrer heutigen Energie überwältigt werden. Sport wäre eine gute Möglichkeit, um sich richtig auszupowern. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Hüten Sie sich vor Geheimniskrämerei. Dadurch würden Sie ein nur mühsam aufgebautes Vertrauensverhältnis wieder zerstören. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein ruhiges Gespräch unter vier Augen wird dafür sorgen, dass Differenzen mit einem Vorgesetzten wieder ausgeräumt werden.