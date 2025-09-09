AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.09.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie könnten zurzeit vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder den ersten Schritt wagen? Keine Angst, beides führt zum Ziel!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Loyalität und Hilfsbereitschaft zahlen sich aus. Jemand wird Ihnen deutlich zu verstehen geben, wie dankbar er Ihnen ist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Gehen Sie gelegentlich auf Distanz, um den Überblick zu bewahren und Informationen möglichst objektiv bewerten zu können.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es kommt manches in Schwung. Bei einem Vorhaben werden Sie allerdings starke Nerven brauchen, um die Sache durchzustehen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie könnten von Ihrer heutigen Energie überwältigt werden. Sport wäre eine gute Möglichkeit, um sich richtig auszupowern.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Hüten Sie sich vor Geheimniskrämerei. Dadurch würden Sie ein nur mühsam aufgebautes Vertrauensverhältnis wieder zerstören.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein ruhiges Gespräch unter vier Augen wird dafür sorgen, dass Differenzen mit einem Vorgesetzten wieder ausgeräumt werden.

