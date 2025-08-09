AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Derzeit sind Sie mit einer beneidenswerten Intuition bei allen Aufgaben und das wohlverdiente Lob bleibt nicht aus.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie haben aus Ihren Fehlern gelernt und machen Ihre Sache großartig. Ihre Unsicherheit ist also völlig unbegründet.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Unternehmungsgeist und Enthusiasmus bringen Ihnen vergnügliche Stunden. Sie sind jetzt endgültig aus dem Schneider.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Trotz Störfaktoren gibt es auch Erfreuliches: zum guten Ausgleich nämlich bestes Einvernehmen auf der Partnerebene.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Ihre Zuverlässigkeit zahlt sich aus. Sie genießen nicht nur das Vertrauen der Kollegen, sondern auch das des Chefs.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Das, was Sie als Hindernis betrachten, weicht, sobald Sie genauer hinsehen. Es muss nicht immer alles perfekt sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie müssen sich schon diplomatisch verhalten, wenn Sie etwas durchsetzen wollen. Erinnern Sie sich an Ihren Charme.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Nicht auf bessere Zeiten warten, sondern handeln Sie! Wer Ansprüche stellt, muss auch selbst etwas zu bieten haben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Haben Sie ruhig den Mut, einmal ganz neue Wege einzuschlagen. Sie werden sich wundern, was dabei alles herauskommt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Ungeduld ist so ziemlich das Letzte, was Sie nach außen tragen sollten. Vieles braucht Zeit, um sich zu entwickeln.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Keine überflüssigen Risiken eingehen! Jemand geht Ihnen bei den Vorbereitungen für einen Besuch hilfreich zur Hand.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Das tägliche Einerlei könnte Ihnen zu eintönig werden. Jetzt wäre die Chance gekommen, jobmäßig etwas zu verändern.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.