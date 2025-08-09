Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.08.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Derzeit sind Sie mit einer beneidenswerten Intuition bei allen Aufgaben und das wohlverdiente Lob bleibt nicht aus. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie haben aus Ihren Fehlern gelernt und machen Ihre Sache großartig. Ihre Unsicherheit ist also völlig unbegründet. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Unternehmungsgeist und Enthusiasmus bringen Ihnen vergnügliche Stunden. Sie sind jetzt endgültig aus dem Schneider. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Trotz Störfaktoren gibt es auch Erfreuliches: zum guten Ausgleich nämlich bestes Einvernehmen auf der Partnerebene. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Ihre Zuverlässigkeit zahlt sich aus. Sie genießen nicht nur das Vertrauen der Kollegen, sondern auch das des Chefs. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Das, was Sie als Hindernis betrachten, weicht, sobald Sie genauer hinsehen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie müssen sich schon diplomatisch verhalten, wenn Sie etwas durchsetzen wollen. Erinnern Sie sich an Ihren Charme. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Nicht auf bessere Zeiten warten, sondern handeln Sie! Wer Ansprüche stellt, muss auch selbst etwas zu bieten haben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Haben Sie ruhig den Mut, einmal ganz neue Wege einzuschlagen. Sie werden sich wundern, was dabei alles herauskommt. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Ungeduld ist so ziemlich das Letzte, was Sie nach außen tragen sollten. Vieles braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Keine überflüssigen Risiken eingehen! Jemand geht Ihnen bei den Vorbereitungen für einen Besuch hilfreich zur Hand. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Das tägliche Einerlei könnte Ihnen zu eintönig werden. Jetzt wäre die Chance gekommen, jobmäßig etwas zu verändern.