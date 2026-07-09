Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen.
STIER
Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann.
ZWILLINGE
Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten.
KREBS
Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.
LÖWE
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.
JUNGFRAU
Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten.
WAAGE
Ihr Input ist beim Chef sehr gefragt. Es könnte sich ein neuer Arbeitsbereich entwickeln, der Ihnen viel Spaß machen würde.
SKORPION
Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.
SCHÜTZE
Anspannung und Reizbarkeit verlassen Sie den gesamten Tag über nicht. Umso wichtiger ist es, zusätzlichen Stress zu meiden.
STEINBOCK
Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.
WASSERMANN
Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden.
FISCHE
Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.
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