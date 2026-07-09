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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Alles läuft jetzt wie von allein. Genießen Sie es! Denn Sie wissen ja selbst, dass es blitzschnell wieder anders sein kann.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. Versprechungen, die man Ihnen macht, werden nicht unbedingt auch eingehalten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihr Input ist beim Chef sehr gefragt. Es könnte sich ein neuer Arbeitsbereich entwickeln, der Ihnen viel Spaß machen würde.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Anspannung und Reizbarkeit verlassen Sie den gesamten Tag über nicht. Umso wichtiger ist es, zusätzlichen Stress zu meiden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Erfreuliche Neuerungen kündigen sich an. Sie sind in der Endphase einer Schaffenskrise. Nun darf endlich aufgeatmet werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.

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