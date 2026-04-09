Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben.
STIER
Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.
ZWILLINGE
Etwas zurückhaltender sein! Eine kleine Zickerei am Arbeitsplatz könnte jemandem mehr zu schaffen machen, als Sie annehmen.
KREBS
Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen.
LÖWE
Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.
JUNGFRAU
Wer ganz große Projekte im Visier hat, der sollte von seiner Überzeugungskraft Gebrauch machen und neue Kontakte forcieren.
WAAGE
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.
SKORPION
Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten.
SCHÜTZE
Die Ereignisse des Tages lassen Ihr Nervenkostüm derzeit ein bisschen dünn werden. Wichtig ist, dass Sie die Ruhe bewahren.
STEINBOCK
Einige positive Veränderungen stellen sich jetzt ein, die jedoch gleichzeitig nicht ganz einfach zu bewältigen sein werden.
WASSERMANN
Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.
FISCHE
Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.
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