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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Etwas zurückhaltender sein! Eine kleine Zickerei am Arbeitsplatz könnte jemandem mehr zu schaffen machen, als Sie annehmen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Wer ganz große Projekte im Visier hat, der sollte von seiner Überzeugungskraft Gebrauch machen und neue Kontakte forcieren.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Einige Dinge bleiben in der Schwebe. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. In der Liebe kommt es zu Rivalitäten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Ereignisse des Tages lassen Ihr Nervenkostüm derzeit ein bisschen dünn werden. Wichtig ist, dass Sie die Ruhe bewahren.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Einige positive Veränderungen stellen sich jetzt ein, die jedoch gleichzeitig nicht ganz einfach zu bewältigen sein werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.

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