AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ein schöner Tag kündigt sich an. Wichtig jedoch ist, dass Sie selbst die Impulse geben. Das ist immer die beste Voraussetzung.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Stress Sie zulassen und wo Sie sich ganz deutlich zurückziehen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Am heutigen Tag wird es zu einem zukunftsweisenden Zusammentreffen kommen. Gleich mehrere Angebote werden an Sie herangetragen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Etwas weniger Hektik empfiehlt sich. Um aufkommendem Ärger gar nicht erst Raum zu geben, besser frühzeitig Auszeiten einplanen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ihnen mangelt es an Konzentration. Lassen Sie sich nicht so häufig ablenken, weder vom Telefon noch von permanenten Nachfragen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.