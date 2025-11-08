Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. November 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ein schöner Tag kündigt sich an. Wichtig jedoch ist, dass Sie selbst die Impulse geben. Das ist immer die beste Voraussetzung. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Stress Sie zulassen und wo Sie sich ganz deutlich zurückziehen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten! Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Am heutigen Tag wird es zu einem zukunftsweisenden Zusammentreffen kommen. Gleich mehrere Angebote werden an Sie herangetragen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung! Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Etwas weniger Hektik empfiehlt sich. Um aufkommendem Ärger gar nicht erst Raum zu geben, besser frühzeitig Auszeiten einplanen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ihnen mangelt es an Konzentration. Lassen Sie sich nicht so häufig ablenken, weder vom Telefon noch von permanenten Nachfragen.