Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.11.2025
WIDDER
Ein schöner Tag kündigt sich an. Wichtig jedoch ist, dass Sie selbst die Impulse geben. Das ist immer die beste Voraussetzung.
STIER
Ein an sich nicht eingeplanter Tapetenwechsel wird für so manchen eine willkommene und angenehme Abwechslung mit sich bringen.
ZWILLINGE
Durch Hektik könnten Sie sich eine gute Chance verderben. Machen Sie sich einen genauen Plan und halten Sie ihn unbedingt ein.
KREBS
Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Stress Sie zulassen und wo Sie sich ganz deutlich zurückziehen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!
LÖWE
Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun.
JUNGFRAU
Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten.
WAAGE
Am heutigen Tag wird es zu einem zukunftsweisenden Zusammentreffen kommen. Gleich mehrere Angebote werden an Sie herangetragen.
SKORPION
Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen.
SCHÜTZE
Dranbleiben oder loslassen? Wer sich diese Frage heute ernsthaft stellt, könnte ins Grübeln kommen. Keine leichte Entscheidung!
STEINBOCK
Etwas weniger Hektik empfiehlt sich. Um aufkommendem Ärger gar nicht erst Raum zu geben, besser frühzeitig Auszeiten einplanen.
WASSERMANN
Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Lassen Sie sich Ihre Ideen nicht ausreden und ergreifen Sie die Initiative.
FISCHE
Ihnen mangelt es an Konzentration. Lassen Sie sich nicht so häufig ablenken, weder vom Telefon noch von permanenten Nachfragen.
