AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es gibt Entscheidungen, die Sie lieber mit Ihren Kollegen besprechen sollten. Dann fühlt sich auch niemand benachteiligt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Auch wenn Sie zurzeit nicht ständig im siebten Himmel schweben, überwiegen doch Gemeinsamkeiten und nicht die Gegensätze.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Nun können Sie es anpacken! Vielleicht ein längst fälliges Gespräch im Freundeskreis oder eine Aussprache in der Familie?

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Achten Sie auf die Aktivitäten in Ihrer Umgebung, es könnte jemanden geben, der versucht, Ihre Absichten zu durchkreuzen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Das Für und Wider abzuwägen, mag sicher in bestimmten Situationen angebracht sein. Was heute aber zählt, ist Spontaneität.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Wer sein Wort gegeben hat, sollte es unbedingt halten. Sonst könnte jemand enttäuscht sein. Auf Sie ist wie immer Verlass.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die Liebe steht auf etwas wackeligen Beinen. Dem Partner mehr Entgegenkommen zeigen. Beruflich leicht steigende Tendenzen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.