Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.10.2025
WIDDER
Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen.
STIER
Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag!
ZWILLINGE
Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig.
KREBS
Es gibt Entscheidungen, die Sie lieber mit Ihren Kollegen besprechen sollten. Dann fühlt sich auch niemand benachteiligt.
LÖWE
Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum.
JUNGFRAU
Auch wenn Sie zurzeit nicht ständig im siebten Himmel schweben, überwiegen doch Gemeinsamkeiten und nicht die Gegensätze.
WAAGE
Nun können Sie es anpacken! Vielleicht ein längst fälliges Gespräch im Freundeskreis oder eine Aussprache in der Familie?
SKORPION
Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress.
SCHÜTZE
Achten Sie auf die Aktivitäten in Ihrer Umgebung, es könnte jemanden geben, der versucht, Ihre Absichten zu durchkreuzen.
STEINBOCK
Das Für und Wider abzuwägen, mag sicher in bestimmten Situationen angebracht sein. Was heute aber zählt, ist Spontaneität.
WASSERMANN
Wer sein Wort gegeben hat, sollte es unbedingt halten. Sonst könnte jemand enttäuscht sein. Auf Sie ist wie immer Verlass.
FISCHE
Die Liebe steht auf etwas wackeligen Beinen. Dem Partner mehr Entgegenkommen zeigen. Beruflich leicht steigende Tendenzen.
