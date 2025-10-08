Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es gibt Entscheidungen, die Sie lieber mit Ihren Kollegen besprechen sollten. Dann fühlt sich auch niemand benachteiligt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Auch wenn Sie zurzeit nicht ständig im siebten Himmel schweben, überwiegen doch Gemeinsamkeiten und nicht die Gegensätze. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Nun können Sie es anpacken! Vielleicht ein längst fälliges Gespräch im Freundeskreis oder eine Aussprache in der Familie? Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Achten Sie auf die Aktivitäten in Ihrer Umgebung, es könnte jemanden geben, der versucht, Ihre Absichten zu durchkreuzen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Das Für und Wider abzuwägen, mag sicher in bestimmten Situationen angebracht sein. Was heute aber zählt, ist Spontaneität. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wer sein Wort gegeben hat, sollte es unbedingt halten. Sonst könnte jemand enttäuscht sein. Auf Sie ist wie immer Verlass. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die Liebe steht auf etwas wackeligen Beinen. Dem Partner mehr Entgegenkommen zeigen. Beruflich leicht steigende Tendenzen.