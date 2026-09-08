Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wieder einmal wollen Sie mehr, als Sie erreichen können. Gehen Sie etwas verständnisvoller mit schwierigen Mitmenschen um. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie warten nicht lange, bis jemand aus dem Kollegenkreis reagiert – wenn Hilfe benötigt wird, sind Sie umgehend zur Stelle. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Zögern Sie eine Entscheidung nicht länger hinaus. Jemand könnte Ihnen sonst einen dicken Strich durch Ihre Rechnung machen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es muss mit kleinen Hindernissen gerechnet werden. Die Reaktion eines Kollegen fällt anders aus, als Sie es erwartet haben. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gegen Mittag möchten Sie am liebsten nur noch fünf gerade sein lassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Mit messerscharfem Verstand durchschauen Sie eine Ausrede. Wer aber am Abend einen Streit provoziert, hat schlechte Karten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Einen Gang zurückschalten? Leichter gesagt als getan, aber heute sollten Sie es wirklich deutlich langsamer angehen lassen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wer ganz große Projekte im Visier hat, der sollte von seiner Überzeugungskraft Gebrauch machen und neue Kontakte forcieren.