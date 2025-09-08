AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der sicherste Weg ist jetzt, sich an Bewährtem zu orientieren. Neue Ziele sollten planvoll und in Ruhe angegangen werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es fehlt irgendwie am rechten Schwung. Akzeptieren Sie es, dass nicht jeder Tag gleichermaßen erfolgreich verlaufen kann.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es ist wirklich bewundernswert, dass Ihnen der Spagat zwischen Job und Familie gelingt. Denken Sie trotzdem auch an sich.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Diesmal müssen Sie schon aus Ihrem Schneckenhaus kommen. Von Ihrem Gegenüber ist nun einmal keine Initiative zu erwarten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Wenn es um eine neue Aufgabe geht, sollten Sie sich ruhig etwas mehr zutrauen. Ihre Zurückhaltung ist völlig unbegründet.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Unruhige Sterne sorgen zwischendurch für leichtes Konzentrationschaos. Halten Sie sich deshalb lieber an Routinearbeiten.

