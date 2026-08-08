Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie legen ein Tempo vor und einen Aktionismus an den Tag, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Sie schlappmachen.
STIER
Der Blick auf Ihre Fernziele verhindert, dass Sie erkennen, was Sie bereits erreicht haben. Sie können zufrieden sein.
ZWILLINGE
Ein Konflikt bahnt sich an. Wägen Sie ab, ob das Streiten wirklich lohnt. Weiter kommen Sie mit sachlichen Gesprächen.
KREBS
Kein dunkles Wölkchen trübt jetzt Ihren Sternenhimmel. Sie sind trotz Hektik und Trubel nicht aus der Ruhe zu bringen.
LÖWE
Was andere sich im Gespräch heute mühsam erarbeiten müssen, schaffen Sie bereits allein mit Ihrem gewinnenden Lächeln.
JUNGFRAU
Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit.
WAAGE
Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe!
SKORPION
Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an.
SCHÜTZE
Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst.
STEINBOCK
In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet!
WASSERMANN
Decken Sie ein Finanzloch rechtzeitig ab. Lassen Sie sich auch durch momentanen Zweckoptimismus davon nicht abbringen.
FISCHE
Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen.
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