Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Sie legen ein Tempo vor und einen Aktionismus an den Tag, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Sie schlappmachen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Der Blick auf Ihre Fernziele verhindert, dass Sie erkennen, was Sie bereits erreicht haben. Sie können zufrieden sein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ein Konflikt bahnt sich an. Wägen Sie ab, ob das Streiten wirklich lohnt. Weiter kommen Sie mit sachlichen Gesprächen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Kein dunkles Wölkchen trübt jetzt Ihren Sternenhimmel. Sie sind trotz Hektik und Trubel nicht aus der Ruhe zu bringen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Was andere sich im Gespräch heute mühsam erarbeiten müssen, schaffen Sie bereits allein mit Ihrem gewinnenden Lächeln. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe! Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet! Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Decken Sie ein Finanzloch rechtzeitig ab. Lassen Sie sich auch durch momentanen Zweckoptimismus davon nicht abbringen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen.