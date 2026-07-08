Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Mit Amors Tun und Treiben werden Sie ganz zufrieden sein. Am Nachmittag dürften mancherlei Dinge Ihre Pläne zunichtemachen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Die heftige Reaktion eines Mitmenschen sollte Sie nicht weiter verwundern. Eigentlich haben Sie doch damit gerechnet, oder? Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Offen, charmant und kommunikativ: Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, jede Menge netter Menschen kennenzulernen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ob lockere Bekanntschaft oder die große Liebe, beides ist möglich. Beherzigen Sie dennoch einen Rat wirklich guter Freunde. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es scheint fast so, als folge das Glück Ihnen auf Schritt und Tritt. Sie dürfen jetzt ruhig ein klein wenig mutiger werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.