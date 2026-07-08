Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff.
STIER
Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein.
ZWILLINGE
Mit Amors Tun und Treiben werden Sie ganz zufrieden sein. Am Nachmittag dürften mancherlei Dinge Ihre Pläne zunichtemachen.
KREBS
Die heftige Reaktion eines Mitmenschen sollte Sie nicht weiter verwundern. Eigentlich haben Sie doch damit gerechnet, oder?
LÖWE
Offen, charmant und kommunikativ: Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, jede Menge netter Menschen kennenzulernen.
JUNGFRAU
Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.
WAAGE
Ob lockere Bekanntschaft oder die große Liebe, beides ist möglich. Beherzigen Sie dennoch einen Rat wirklich guter Freunde.
SKORPION
Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen.
SCHÜTZE
Es scheint fast so, als folge das Glück Ihnen auf Schritt und Tritt. Sie dürfen jetzt ruhig ein klein wenig mutiger werden.
STEINBOCK
Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus.
WASSERMANN
Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben.
FISCHE
Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.
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