Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Zögern Sie eine Entscheidung nicht länger hinaus. Jemand könnte Ihnen sonst einen dicken Strich durch Ihre Rechnung machen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht? Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Gegen Mittag möchten Sie am liebsten nur noch fünf gerade sein lassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Mit messerscharfem Verstand durchschauen Sie eine Ausrede. Wer aber am Abend einen Streit provoziert, hat schlechte Karten.