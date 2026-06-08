Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen.
STIER
Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten.
ZWILLINGE
Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie.
KREBS
Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen.
LÖWE
Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.
JUNGFRAU
Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich.
WAAGE
Zögern Sie eine Entscheidung nicht länger hinaus. Jemand könnte Ihnen sonst einen dicken Strich durch Ihre Rechnung machen.
SKORPION
Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht?
SCHÜTZE
Gegen Mittag möchten Sie am liebsten nur noch fünf gerade sein lassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche.
STEINBOCK
Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.
WASSERMANN
Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.
FISCHE
Mit messerscharfem Verstand durchschauen Sie eine Ausrede. Wer aber am Abend einen Streit provoziert, hat schlechte Karten.
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