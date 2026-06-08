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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Heute gibt es Unstimmigkeiten im Job und Sie müssen Ihren Anteil an der Sache zugeben. Kein Anlass zum Verzweifeln für Sie.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Heute bitte weder Unentschlossenheit an den Tag legen noch Unbequemes aufschieben. Erledigen Sie Wichtiges im Handumdrehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie neigen dazu, Frust und Ärger herunterzuschlucken. Sprechen Sie eine Sache ruhig offen an, allerdings fair und sachlich.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Zögern Sie eine Entscheidung nicht länger hinaus. Jemand könnte Ihnen sonst einen dicken Strich durch Ihre Rechnung machen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht?

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Gegen Mittag möchten Sie am liebsten nur noch fünf gerade sein lassen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Allein der Gedanke an ein bevorstehendes Ereignis sorgt für Herzklopfen. Stress scheint heute wirklich hausgemacht zu sein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Mit messerscharfem Verstand durchschauen Sie eine Ausrede. Wer aber am Abend einen Streit provoziert, hat schlechte Karten.

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