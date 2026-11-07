Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Reservieren Sie diesen Tag für wichtige Vorhaben. Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine Stabilisierung Ihrer Position. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Für Verträge und besondere Anschaffungen ist dieser Zeitpunkt ausgesprochen günstig. Im Job läuft alles zufriedenstellend. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Setzen Sie sich voll und ganz für die Realisierung Ihrer Wünsche ein. Der Partner unterstützt Sie dabei mit allen Mitteln. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Um heute zum Erfolg zu kommen, müssten Sie sehr viel Kraft aufwenden. Sparen Sie sich diese für einen günstigeren Tag auf. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Greifen Sie zum Hörer. Der Tag eignet sich hervorragend, um Kontakte zu pflegen und sich auf den neuesten Stand zu bringen.