Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Es gibt Zeiten, in denen man nicht alles so genau nehmen sollte. Heute jedoch kommt es darauf an, auf jedes Detail zu achten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Verschließen Sie sich nicht, wenn man auf Sie zukommt. Vertrauen Sie Ihrem guten Instinkt, der Sie doch selten im Stich lässt.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Neptun verstärkt eine leichte Unsicherheit und rät gleichzeitig zur Vorsicht. Nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Gut möglich, dass Ihnen mit Jupiters Unterstützung heute der große Coup gelingt. Bleiben Sie dran und lassen Sie nicht locker.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Die neuen Eindrücke, die Sie jetzt erhalten, mögen zwar eher unscheinbar sein, aber sie erweitern Ihren persönlichen Horizont.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Je weniger Sie sich von dem Auftreten des Chefs verunsichern lassen, desto selbstsicherer können Sie Ihre Anliegen vorbringen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Es lohnt sich, einen Preisvergleich anzustellen. Gerade heute haben Sie ein sicheres Gespür für gute Geschäfte. Nutzen Sie es!

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Es wird Ihnen heute nicht viel bringen, wenn neue Regeln aufgestellt werden. Versuchen Sie es stattdessen mit mehr Diplomatie.

