Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es scheint fast so, als folge das Glück Ihnen auf Schritt und Tritt. Sie dürfen jetzt ruhig ein klein wenig mutiger werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ob lockere Bekanntschaft oder die große Liebe, beides ist möglich. Beherzigen Sie dennoch einen Rat wirklich guter Freunde. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht? Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.