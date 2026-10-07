Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.
STIER
Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen.
ZWILLINGE
Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.
KREBS
Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen.
LÖWE
Es scheint fast so, als folge das Glück Ihnen auf Schritt und Tritt. Sie dürfen jetzt ruhig ein klein wenig mutiger werden.
JUNGFRAU
Ob lockere Bekanntschaft oder die große Liebe, beides ist möglich. Beherzigen Sie dennoch einen Rat wirklich guter Freunde.
WAAGE
Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus.
SKORPION
Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben.
SCHÜTZE
Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.
STEINBOCK
Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht?
WASSERMANN
Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen.
FISCHE
Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.
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