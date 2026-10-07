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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Kleine Aufmerksamkeiten würden Ihrem Schatz große Freude bereiten und ganz bestimmt frischen Wind in die Beziehung bringen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es scheint fast so, als folge das Glück Ihnen auf Schritt und Tritt. Sie dürfen jetzt ruhig ein klein wenig mutiger werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ob lockere Bekanntschaft oder die große Liebe, beides ist möglich. Beherzigen Sie dennoch einen Rat wirklich guter Freunde.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie profitieren derzeit von einer Aktivphase. Versuchen Sie darum einmal, Ihren Alltag von gewohnter Routine zu entstauben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die besten Ideen werden präsentiert und dann bleibt doch alles beim Alten? Vielleicht wäre etwas mehr Nachdruck angebracht?

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihr zögerndes Verhalten könnte missverstanden werden. Erst wenn Sie Ihre Bedenken äußern, wird man Ihr Verhalten verstehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.

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