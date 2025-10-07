AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es dürfte Ihnen derzeit einmal wieder alles mühelos von der Hand gehen und Ihre Laune wird sich dementsprechend steigern.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Im beruflichen Bereich kann eine Umstellung auf Sie zukommen. Je aufgeschlossener Sie sich jetzt verhalten, desto besser.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie sind auch in unübersichtlichen Situationen sehr urteilssicher. Seien Sie dafür toleranter beim Fehlverhalten anderer.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Schnell und voller Elan preschen Sie mit Ihren Ideen nach vorne. Einiges scheint aber noch nicht ganz ausgereift zu sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Versäumen Sie nicht, den Partner immer wieder einmal spüren zu lassen, dass Sie ihn brauchen und wie sehr Sie ihn lieben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

So wie Sie sich heute um einen Menschen bemühen, kann Venus gar nicht anders, als Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine gute Zusammenarbeit wird gestört durch Unaufrichtigkeiten. Geben Sie acht, dass sich da keine Intrige zusammenbraut.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Gerade dann, wenn es am Vormittag hektischer werden sollte, ist es wichtig, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es sieht ganz danach aus, als stünden Sie vor einer Entscheidung, die Ihnen niemand abnehmen kann. Das ist nicht einfach.

