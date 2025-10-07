Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.10.2025
WIDDER
Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand.
STIER
Es dürfte Ihnen derzeit einmal wieder alles mühelos von der Hand gehen und Ihre Laune wird sich dementsprechend steigern.
ZWILLINGE
Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist.
KREBS
Im beruflichen Bereich kann eine Umstellung auf Sie zukommen. Je aufgeschlossener Sie sich jetzt verhalten, desto besser.
LÖWE
Sie sind auch in unübersichtlichen Situationen sehr urteilssicher. Seien Sie dafür toleranter beim Fehlverhalten anderer.
JUNGFRAU
Schnell und voller Elan preschen Sie mit Ihren Ideen nach vorne. Einiges scheint aber noch nicht ganz ausgereift zu sein.
WAAGE
Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.
SKORPION
Versäumen Sie nicht, den Partner immer wieder einmal spüren zu lassen, dass Sie ihn brauchen und wie sehr Sie ihn lieben.
SCHÜTZE
So wie Sie sich heute um einen Menschen bemühen, kann Venus gar nicht anders, als Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen.
STEINBOCK
Eine gute Zusammenarbeit wird gestört durch Unaufrichtigkeiten. Geben Sie acht, dass sich da keine Intrige zusammenbraut.
WASSERMANN
Gerade dann, wenn es am Vormittag hektischer werden sollte, ist es wichtig, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
FISCHE
Es sieht ganz danach aus, als stünden Sie vor einer Entscheidung, die Ihnen niemand abnehmen kann. Das ist nicht einfach.
