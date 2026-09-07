Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Alles unter einen Hut zu bringen, mag für andere recht schwierig sein. Sie jedenfalls scheinen das nun locker zu schaffen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Auch wenn es jetzt noch einmal so richtig hektisch wird, sollten Sie die Ruhe bewahren und alles auf sich zukommen lassen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Das Festhalten an Prinzipien verschafft Ihnen zwar Genugtuung, erschwert jedoch eine Anpassung an Ihr persönliches Umfeld. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Nachdem sich Ihre Lage verbessert hat, ist es nicht vorteilhaft, an alten Vorhaben festzuhalten. Orientieren Sie sich neu. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Schnelle Entschlüsse könnten zwar Vorteile bringen, nur sollten die Ergebnisse später noch einmal genau beleuchtet werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sollten Sie jetzt strategisch vorgehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die Besserwisserei eines Kollegen könnte heute als sehr anstrengend empfunden werden. Ziehen Sie sich lieber etwas zurück.