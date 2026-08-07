Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Wenn das Bauchgefühl zum Rückzug rät, dann sollten Sie dies auch tun. Nicht immer ist die Vernunft der beste Ratgeber. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Wenn Sie Ihren Verstand richtig einsetzen, werden Sie mehr Erfolg für sich verbuchen können, als Sie angenommen haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Wer in seiner Umgebung für Ordnung sorgt, kann auch besser nachdenken. So löst sich ein Problem schneller als gedacht. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Gerade heute kommt es auf Ihren Einsatz an. Überlassen Sie nichts dem Zufall, sondern planen Sie jeden Arbeitsschritt. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie können jetzt mehr Zeit für sich beanspruchen. Grundsätzlich könnte Ihnen gelingen, wonach Sie schon lange streben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Nehmen Sie sich nicht mehr vor, als Sie schaffen können. Begnügen Sie sich damit, einen kleinen Gewinn einzustreichen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Es muss nicht immer alles perfekt sein, damit setzen Sie sich selbst unter Druck. Kleine Schwächen machen sympathisch. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Eine Empfehlung sollten Sie sich zu Herzen nehmen. Zusammen mit Ihrer Intuition haben Sie damit einen Trumpf im Ärmel. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. So entspannt wie heute darf es gerne öfter sein. Problemzonen werden ausgeblendet. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Ihre finanziellen Ängste werden nun gegenstandslos. Sie werden Ihre Aufgaben mit großer Entschlossenheit lösen können. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Sie sind mit Ihren Kräften voll einsatzfähig. Erledigen Sie, was Ihnen so vorschwebt. Sie werden es spielend schaffen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Durch Ihr fundiertes Wissen und Ihre natürliche Art kann sich so manche Tür öffnen, die bislang noch verschlossen war.