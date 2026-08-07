Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wenn das Bauchgefühl zum Rückzug rät, dann sollten Sie dies auch tun. Nicht immer ist die Vernunft der beste Ratgeber.
STIER
Wenn Sie Ihren Verstand richtig einsetzen, werden Sie mehr Erfolg für sich verbuchen können, als Sie angenommen haben.
ZWILLINGE
Wer in seiner Umgebung für Ordnung sorgt, kann auch besser nachdenken. So löst sich ein Problem schneller als gedacht.
KREBS
Gerade heute kommt es auf Ihren Einsatz an. Überlassen Sie nichts dem Zufall, sondern planen Sie jeden Arbeitsschritt.
LÖWE
Sie können jetzt mehr Zeit für sich beanspruchen. Grundsätzlich könnte Ihnen gelingen, wonach Sie schon lange streben.
JUNGFRAU
Nehmen Sie sich nicht mehr vor, als Sie schaffen können. Begnügen Sie sich damit, einen kleinen Gewinn einzustreichen.
WAAGE
Es muss nicht immer alles perfekt sein, damit setzen Sie sich selbst unter Druck. Kleine Schwächen machen sympathisch.
SKORPION
Eine Empfehlung sollten Sie sich zu Herzen nehmen. Zusammen mit Ihrer Intuition haben Sie damit einen Trumpf im Ärmel.
SCHÜTZE
So entspannt wie heute darf es gerne öfter sein. Problemzonen werden ausgeblendet. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut.
STEINBOCK
Ihre finanziellen Ängste werden nun gegenstandslos. Sie werden Ihre Aufgaben mit großer Entschlossenheit lösen können.
WASSERMANN
Sie sind mit Ihren Kräften voll einsatzfähig. Erledigen Sie, was Ihnen so vorschwebt. Sie werden es spielend schaffen.
FISCHE
Durch Ihr fundiertes Wissen und Ihre natürliche Art kann sich so manche Tür öffnen, die bislang noch verschlossen war.
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