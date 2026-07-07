Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Stier-Geborene überlegen, wie sie jemandem eine besondere Freude bereiten können. Selbst kleinste Gesten reichen schon aus. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Um heute zum Erfolg zu kommen, müssten Sie sehr viel Kraft aufwenden. Sparen Sie sich diese für einen günstigeren Tag auf. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Wer schon lange geplant hat, etwas für die Kondition zu tun, sollte ein Motivationshoch am Nachmittag unbedingt ausnutzen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, ist es ratsam, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ein Kollege bietet Hilfe an. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.