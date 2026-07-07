Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht.
STIER
Stier-Geborene überlegen, wie sie jemandem eine besondere Freude bereiten können. Selbst kleinste Gesten reichen schon aus.
ZWILLINGE
Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.
KREBS
Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.
LÖWE
Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt.
JUNGFRAU
Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben.
WAAGE
Um heute zum Erfolg zu kommen, müssten Sie sehr viel Kraft aufwenden. Sparen Sie sich diese für einen günstigeren Tag auf.
SKORPION
Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.
SCHÜTZE
Wer schon lange geplant hat, etwas für die Kondition zu tun, sollte ein Motivationshoch am Nachmittag unbedingt ausnutzen.
STEINBOCK
Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären.
WASSERMANN
Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, ist es ratsam, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ein Kollege bietet Hilfe an.
FISCHE
Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.
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