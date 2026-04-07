Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden.
STIER
Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte.
ZWILLINGE
Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist.
KREBS
Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren.
LÖWE
Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht.
JUNGFRAU
Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.
WAAGE
Waage-Geborene überlegen, wie sie jemandem eine besondere Freude bereiten können. Selbst kleinste Gesten reichen schon aus.
SKORPION
Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg.
SCHÜTZE
Es eröffnen sich neue Perspektiven auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ein Zufall wird Ihnen dabei sehr zu Hilfe kommen.
STEINBOCK
Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.
WASSERMANN
Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.
FISCHE
Eine kleine Durststrecke dürfte am Nachmittag vergessen sein. Von da an nimmt zum Glück alles wieder seinen gewohnten Gang.
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