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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Waage-Geborene überlegen, wie sie jemandem eine besondere Freude bereiten können. Selbst kleinste Gesten reichen schon aus.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es eröffnen sich neue Perspektiven auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ein Zufall wird Ihnen dabei sehr zu Hilfe kommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine kleine Durststrecke dürfte am Nachmittag vergessen sein. Von da an nimmt zum Glück alles wieder seinen gewohnten Gang.

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