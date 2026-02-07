Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.02.2026
WIDDER
Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.
STIER
Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch.
ZWILLINGE
Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.
KREBS
Ein endgültiges Urteil dürfte Ihnen momentan nicht ganz leichtfallen, denn alle Möglichkeiten klingen nach guten Erfolgen.
LÖWE
Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen.
JUNGFRAU
Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm.
WAAGE
Der steile Anstieg der Motivationskurve bedeutet vor allem eines: Sie sind Ihrem Ziel sehr nahe und wollen Erfolge feiern.
SKORPION
Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken.
SCHÜTZE
Das Festhalten an Prinzipien verschafft Ihnen zwar Genugtuung, erschwert jedoch eine Anpassung an Ihr persönliches Umfeld.
STEINBOCK
Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit.
WASSERMANN
Die Besserwisserei eines Kollegen könnte heute als sehr anstrengend empfunden werden. Ziehen Sie sich lieber etwas zurück.
FISCHE
Ihre Zielstrebigkeit macht sich nun bezahlt. Damit bekommen Sie auch privat wieder Auftrieb und Sie blühen regelrecht auf.
