Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein endgültiges Urteil dürfte Ihnen momentan nicht ganz leichtfallen, denn alle Möglichkeiten klingen nach guten Erfolgen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Der steile Anstieg der Motivationskurve bedeutet vor allem eines: Sie sind Ihrem Ziel sehr nahe und wollen Erfolge feiern. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Das Festhalten an Prinzipien verschafft Ihnen zwar Genugtuung, erschwert jedoch eine Anpassung an Ihr persönliches Umfeld. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Besserwisserei eines Kollegen könnte heute als sehr anstrengend empfunden werden. Ziehen Sie sich lieber etwas zurück. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre Zielstrebigkeit macht sich nun bezahlt. Damit bekommen Sie auch privat wieder Auftrieb und Sie blühen regelrecht auf.