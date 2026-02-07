AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.02.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein endgültiges Urteil dürfte Ihnen momentan nicht ganz leichtfallen, denn alle Möglichkeiten klingen nach guten Erfolgen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der steile Anstieg der Motivationskurve bedeutet vor allem eines: Sie sind Ihrem Ziel sehr nahe und wollen Erfolge feiern.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Das Festhalten an Prinzipien verschafft Ihnen zwar Genugtuung, erschwert jedoch eine Anpassung an Ihr persönliches Umfeld.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Besserwisserei eines Kollegen könnte heute als sehr anstrengend empfunden werden. Ziehen Sie sich lieber etwas zurück.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihre Zielstrebigkeit macht sich nun bezahlt. Damit bekommen Sie auch privat wieder Auftrieb und Sie blühen regelrecht auf.

