Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

06. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Sie haben keine Veranlassung, mit Ihren Plänen einen Rückzug anzutreten. Es wird nun etappenweise immer besser laufen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie spüren, dass frischer Schwung in Ihr Leben kommt und dass es kaum etwas gibt, das die gute Stimmung trüben könnte. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Wenn das Bauchgefühl zum Rückzug rät, dann sollten Sie dies auch tun. Nicht immer ist die Vernunft der beste Ratgeber. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Wer in seiner Umgebung für Ordnung sorgt, kann auch besser nachdenken. So löst sich ein Problem schneller als gedacht. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Wenn Sie Ihren Verstand richtig einsetzen, werden Sie mehr Erfolg für sich verbuchen können, als Sie angenommen haben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Gerade heute kommt es auf Ihren Einsatz an. Überlassen Sie nichts dem Zufall, sondern planen Sie jeden Arbeitsschritt. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie können jetzt mehr Zeit für sich beanspruchen. Grundsätzlich könnte Ihnen gelingen, wonach Sie schon lange streben. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Nehmen Sie sich nicht mehr vor, als Sie schaffen können. Begnügen Sie sich damit, einen kleinen Gewinn einzustreichen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Eine Empfehlung sollten Sie sich zu Herzen nehmen. Zusammen mit Ihrer Intuition haben Sie damit einen Trumpf im Ärmel. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Es muss nicht immer alles perfekt sein, damit setzen Sie sich selbst unter Druck. Kleine Schwächen machen sympathisch. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Überlegen Sie in Ruhe, wie sich Ihre Ziele am sinnvollsten erreichen lassen. Oft ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ihre finanziellen Ängste werden nun gegenstandslos. Sie werden Ihre Aufgaben mit großer Entschlossenheit lösen können.