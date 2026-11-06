Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es lohnt sich, die eigenen Ergebnisse immer wieder genau unter die Lupe zu nehmen. Sie könnten etwas übersehen haben.
STIER
Was immer Ihnen zurzeit am Herzen liegen mag, heute wendet sich vieles zum Positiven. Entspannung steht hoch im Kurs.
ZWILLINGE
Selbst flüchtige Bekanntschaften hinterlassen positive Spuren. Dank Ihres netten Auftretens sind Sie überall beliebt.
KREBS
Ihre positive Einstellung zur Arbeit verschafft Ihnen einen Riesenvorteil. Andere könnten allerdings neidisch werden.
LÖWE
Eine Entscheidung rückt in greifbare Nähe. Achten Sie vor allem mehr auf das, was Ihnen das Bauchgefühl sagen möchte.
JUNGFRAU
Ruhig einmal zur Schere greifen und alte Zöpfe abschneiden. Es wird Zeit, für frischen Wind in Ihrem Leben zu sorgen.
WAAGE
In dem Bemühen, Ihnen übertragene Aufgaben zu bewältigen, dürften sich zunächst einige Anlaufschwierigkeiten ergeben.
SKORPION
Sie sollten Ihre grandiosen Einfälle in die Tat umsetzen. Endlich bekommen Sie in einer dubiosen Sache Informationen.
SCHÜTZE
Überwinden Sie Ihre Schüchternheit und sprechen Sie den Menschen an, der schon lange im Zentrum Ihrer Gedanken steht.
STEINBOCK
Die allgemeinen Hektik sollte Sie heute nicht anstecken. Sportlicher Ausgleich am Nachmittag tut Ihnen besonders gut.
WASSERMANN
Dieser Tag bringt Anerkennung. Sie dürfen neue Ziele ins Auge fassen. Ein gesellschaftliches Ereignis steht ins Haus.
FISCHE
Ihre Geduld wird aufs Äußerste strapaziert. Ein Tag, der viel Selbstdisziplin erfordert. Nur nicht entmutigen lassen!
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