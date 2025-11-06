Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.11.2025
WIDDER
In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang.
STIER
Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu.
ZWILLINGE
Eine unterschwellige Unzufriedenheit könnte dazu führen, dass Sie eine Lage falsch einschätzen. Bleiben Sie vor allem fair!
KREBS
Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen.
LÖWE
Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann.
JUNGFRAU
Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.
WAAGE
Es fällt Ihnen nicht leicht, die Gedanken zu sortieren. Strapazieren Sie Ihr Umfeld bitte nicht zu sehr mit Sprunghaftigkeit.
SKORPION
Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken.
SCHÜTZE
In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.
STEINBOCK
Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?
WASSERMANN
Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen.
FISCHE
Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.
