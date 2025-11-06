Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

06. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine unterschwellige Unzufriedenheit könnte dazu führen, dass Sie eine Lage falsch einschätzen. Bleiben Sie vor allem fair! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es fällt Ihnen nicht leicht, die Gedanken zu sortieren. Strapazieren Sie Ihr Umfeld bitte nicht zu sehr mit Sprunghaftigkeit. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen? Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.