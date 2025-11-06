AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine unterschwellige Unzufriedenheit könnte dazu führen, dass Sie eine Lage falsch einschätzen. Bleiben Sie vor allem fair!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es fällt Ihnen nicht leicht, die Gedanken zu sortieren. Strapazieren Sie Ihr Umfeld bitte nicht zu sehr mit Sprunghaftigkeit.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Keine besonderen Vorkommnisse am Arbeitsplatz. Gut möglich, dass Sie Ihre Leidenschaft für ein neues Aufgabenfeld entdecken.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

In einer Angelegenheit müssen Sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sie werden bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Im Kollegenkreis herrscht ein tolles Klima. Sie kommen gut voran. Wie wäre es, sich einmal wieder nach Feierabend zu treffen?

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.