Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das Fundament für eine erfolgreiche Abwicklung eines beruflichen Projekts ist geschaffen. Der Rest liegt ganz bei Ihnen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Gute Leistungen fallen leider nicht vom Himmel. Es gehört eine Menge Übung dazu. Zum Glück ist das nichts Neues für Sie.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Werden Sie nicht zu ungeduldig, momentan lässt es sich nicht ändern.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Voller Tatendrang neigen Sie momentan beruflich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Privat läuft es vergleichsweise ruhig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Stellen Sie Ihr Glück nicht infrage. Eine Krise baut sich ganz allmählich ab und die ersehnte Harmonie wird zurückkehren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.