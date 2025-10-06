Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.10.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

06. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Das Fundament für eine erfolgreiche Abwicklung eines beruflichen Projekts ist geschaffen. Der Rest liegt ganz bei Ihnen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Gute Leistungen fallen leider nicht vom Himmel. Es gehört eine Menge Übung dazu. Zum Glück ist das nichts Neues für Sie. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Werden Sie nicht zu ungeduldig, momentan lässt es sich nicht ändern. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Voller Tatendrang neigen Sie momentan beruflich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Privat läuft es vergleichsweise ruhig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Stellen Sie Ihr Glück nicht infrage. Eine Krise baut sich ganz allmählich ab und die ersehnte Harmonie wird zurückkehren. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich.