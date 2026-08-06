Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine Entscheidung rückt in greifbare Nähe. Achten Sie vor allem mehr auf das, was Ihnen das Bauchgefühl sagen möchte.
STIER
Ihre positive Einstellung zur Arbeit verschafft Ihnen einen Riesenvorteil. Andere könnten allerdings neidisch werden.
ZWILLINGE
Ruhig einmal zur Schere greifen und alte Zöpfe abschneiden. Es wird Zeit, für frischen Wind in Ihrem Leben zu sorgen.
KREBS
In dem Bemühen, Ihnen übertragene Aufgaben zu bewältigen, dürften sich zunächst einige Anlaufschwierigkeiten ergeben.
LÖWE
Sie sollten Ihre grandiosen Einfälle in die Tat umsetzen. Endlich bekommen Sie in einer dubiosen Sache Informationen.
JUNGFRAU
Überwinden Sie Ihre Schüchternheit und sprechen Sie den Menschen an, der schon lange im Zentrum Ihrer Gedanken steht.
WAAGE
Die allgemeinen Hektik sollte Sie heute nicht anstecken. Sportlicher Ausgleich am Nachmittag tut Ihnen besonders gut.
SKORPION
Dieser Tag bringt Anerkennung. Sie dürfen neue Ziele ins Auge fassen. Ein gesellschaftliches Ereignis steht ins Haus.
SCHÜTZE
Ihre Geduld wird aufs Äußerste strapaziert. Ein Tag, der viel Selbstdisziplin erfordert. Nur nicht entmutigen lassen!
STEINBOCK
Neuigkeiten könnten Sie dazu verleiten, sich nach einem neuen Wirkungsfeld umzusehen. Das würde die Familie belasten.
WASSERMANN
Steigen Sie mal aus Ihrem Alltag aus, z. B. mit einem Kurzaufenthalt in einer Wellnessoase. Erholung haben Sie nötig.
FISCHE
Sportlichkeit ist gefragt! Freunde erwarten, dass Sie sich einmal wieder an gemeinsamer Freizeitgestaltung beteiligen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen