Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

06. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vertreter dieses Sternzeichens könnten heute zum Streiten aufgelegt sein. Reizen Sie Ihre Gesprächspartner nicht unnötig. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Alte Schulden, egal welcher Art, sollten jetzt endlich beglichen werden. Damit schaffen Sie sich eine Last von der Seele. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wie ehrgeizig sind die Skorpion-Geborenen? Zeigen Sie den Kollegen unbedingt, was Sie alles auf die Beine stellen können! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte.