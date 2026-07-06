Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Vertreter dieses Sternzeichens könnten heute zum Streiten aufgelegt sein. Reizen Sie Ihre Gesprächspartner nicht unnötig.
STIER
Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil.
ZWILLINGE
Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit.
KREBS
Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen.
LÖWE
Alte Schulden, egal welcher Art, sollten jetzt endlich beglichen werden. Damit schaffen Sie sich eine Last von der Seele.
JUNGFRAU
Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.
WAAGE
Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.
SKORPION
Wie ehrgeizig sind die Skorpion-Geborenen? Zeigen Sie den Kollegen unbedingt, was Sie alles auf die Beine stellen können!
SCHÜTZE
Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.
STEINBOCK
Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen.
WASSERMANN
Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden.
FISCHE
Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen