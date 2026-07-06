AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Vertreter dieses Sternzeichens könnten heute zum Streiten aufgelegt sein. Reizen Sie Ihre Gesprächspartner nicht unnötig.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Alte Schulden, egal welcher Art, sollten jetzt endlich beglichen werden. Damit schaffen Sie sich eine Last von der Seele.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wie ehrgeizig sind die Skorpion-Geborenen? Zeigen Sie den Kollegen unbedingt, was Sie alles auf die Beine stellen können!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein kleines Hindernis bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten; Sie haben genügend Selbstvertrauen, um damit fertig zu werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.