Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

05. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Was immer Ihnen zurzeit am Herzen liegen mag, heute wendet sich vieles zum Positiven. Entspannung steht hoch im Kurs. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine Entscheidung rückt in greifbare Nähe. Achten Sie vor allem mehr auf das, was Ihnen das Bauchgefühl sagen möchte. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihre positive Einstellung zur Arbeit verschafft Ihnen einen Riesenvorteil. Andere könnten allerdings neidisch werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ruhig einmal zur Schere greifen und alte Zöpfe abschneiden. Es wird Zeit, für frischen Wind in Ihrem Leben zu sorgen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. In dem Bemühen, Ihnen übertragene Aufgaben zu bewältigen, dürften sich zunächst einige Anlaufschwierigkeiten ergeben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie sollten Ihre grandiosen Einfälle in die Tat umsetzen. Endlich bekommen Sie in einer dubiosen Sache Informationen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Überwinden Sie Ihre Schüchternheit und sprechen Sie den Menschen an, der schon lange im Zentrum Ihrer Gedanken steht. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die allgemeine Hektik sollte Sie heute nicht anstecken. Sportlicher Ausgleich am Nachmittag tut Ihnen besonders gut. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Dieser Tag bringt Anerkennung. Sie dürfen neue Ziele ins Auge fassen. Ein gesellschaftliches Ereignis steht ins Haus. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihre Geduld wird aufs Äußerste strapaziert. Ein Tag, der viel Selbstdisziplin erfordert. Nur nicht entmutigen lassen! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sportlichkeit ist gefragt! Freunde erwarten, dass Sie sich einmal wieder an gemeinsamer Freizeitgestaltung beteiligen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Steigen Sie mal aus Ihrem Alltag aus, z. B. mit einem Kurzaufenthalt in einer Wellnessoase. Erholung haben Sie nötig.