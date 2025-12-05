Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.12.2025
WIDDER
Was immer Ihnen zurzeit am Herzen liegen mag, heute wendet sich vieles zum Positiven. Entspannung steht hoch im Kurs.
STIER
Eine Entscheidung rückt in greifbare Nähe. Achten Sie vor allem mehr auf das, was Ihnen das Bauchgefühl sagen möchte.
ZWILLINGE
Ihre positive Einstellung zur Arbeit verschafft Ihnen einen Riesenvorteil. Andere könnten allerdings neidisch werden.
KREBS
Ruhig einmal zur Schere greifen und alte Zöpfe abschneiden. Es wird Zeit, für frischen Wind in Ihrem Leben zu sorgen.
LÖWE
In dem Bemühen, Ihnen übertragene Aufgaben zu bewältigen, dürften sich zunächst einige Anlaufschwierigkeiten ergeben.
JUNGFRAU
Sie sollten Ihre grandiosen Einfälle in die Tat umsetzen. Endlich bekommen Sie in einer dubiosen Sache Informationen.
WAAGE
Überwinden Sie Ihre Schüchternheit und sprechen Sie den Menschen an, der schon lange im Zentrum Ihrer Gedanken steht.
SKORPION
Die allgemeine Hektik sollte Sie heute nicht anstecken. Sportlicher Ausgleich am Nachmittag tut Ihnen besonders gut.
SCHÜTZE
Dieser Tag bringt Anerkennung. Sie dürfen neue Ziele ins Auge fassen. Ein gesellschaftliches Ereignis steht ins Haus.
STEINBOCK
Ihre Geduld wird aufs Äußerste strapaziert. Ein Tag, der viel Selbstdisziplin erfordert. Nur nicht entmutigen lassen!
WASSERMANN
Sportlichkeit ist gefragt! Freunde erwarten, dass Sie sich einmal wieder an gemeinsamer Freizeitgestaltung beteiligen.
FISCHE
Steigen Sie mal aus Ihrem Alltag aus, z. B. mit einem Kurzaufenthalt in einer Wellnessoase. Erholung haben Sie nötig.
