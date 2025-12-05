AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Was immer Ihnen zurzeit am Herzen liegen mag, heute wendet sich vieles zum Positiven. Entspannung steht hoch im Kurs.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Eine Entscheidung rückt in greifbare Nähe. Achten Sie vor allem mehr auf das, was Ihnen das Bauchgefühl sagen möchte.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihre positive Einstellung zur Arbeit verschafft Ihnen einen Riesenvorteil. Andere könnten allerdings neidisch werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ruhig einmal zur Schere greifen und alte Zöpfe abschneiden. Es wird Zeit, für frischen Wind in Ihrem Leben zu sorgen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

In dem Bemühen, Ihnen übertragene Aufgaben zu bewältigen, dürften sich zunächst einige Anlaufschwierigkeiten ergeben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie sollten Ihre grandiosen Einfälle in die Tat umsetzen. Endlich bekommen Sie in einer dubiosen Sache Informationen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Überwinden Sie Ihre Schüchternheit und sprechen Sie den Menschen an, der schon lange im Zentrum Ihrer Gedanken steht.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die allgemeine Hektik sollte Sie heute nicht anstecken. Sportlicher Ausgleich am Nachmittag tut Ihnen besonders gut.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Dieser Tag bringt Anerkennung. Sie dürfen neue Ziele ins Auge fassen. Ein gesellschaftliches Ereignis steht ins Haus.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihre Geduld wird aufs Äußerste strapaziert. Ein Tag, der viel Selbstdisziplin erfordert. Nur nicht entmutigen lassen!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sportlichkeit ist gefragt! Freunde erwarten, dass Sie sich einmal wieder an gemeinsamer Freizeitgestaltung beteiligen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Steigen Sie mal aus Ihrem Alltag aus, z. B. mit einem Kurzaufenthalt in einer Wellnessoase. Erholung haben Sie nötig.

  • Themen:
