Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wer schon lange geplant hat, etwas für die Kondition zu tun, sollte ein Motivationshoch am Nachmittag unbedingt ausnutzen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Mit Ihrer Intelligenz und Weitsicht trauen Sie sich an eine schwierige Aufgabe heran. Sie lösen Probleme scheinbar mühelos.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Folgen Sie dem inneren Impuls, ein Problem auf eine eher unkonventionelle Art zu lösen. Genau das wird Sie zum Ziel führen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine spontane Bemerkung könnte heute für ziemlich viel Wirbel sorgen. Achten Sie auch dem Partner gegenüber auf Ihre Worte.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihr Input ist beim Chef sehr gefragt. Es könnte sich ein neuer Arbeitsbereich entwickeln, der Ihnen viel Spaß machen würde.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Einen Gang zurückschalten? Leichter gesagt als getan, aber heute sollten Sie es wirklich deutlich langsamer angehen lassen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie können sich drehen und wenden, wie immer Sie wollen: Um bestimmte Verpflichtungen werden Sie einfach nicht herumkommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Mehr Geduld könnte nicht schaden. Lenken Sie sich ab, wenn Ihnen die Zeit zu lang wird. Erzwingen lässt sich leider nichts.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein Plan, den Sie schon fast aufgegeben hatten, nimmt jetzt realistische Formen an und rückt damit wieder in Ihr Blickfeld.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie erfüllen derzeit alle Kriterien, die man von einem guten Ratgeber erwartet. Nicht wundern, wenn man Sie öfter anspricht.

