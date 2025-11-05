Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.11.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wer schon lange geplant hat, etwas für die Kondition zu tun, sollte ein Motivationshoch am Nachmittag unbedingt ausnutzen.
STIER
Mit Ihrer Intelligenz und Weitsicht trauen Sie sich an eine schwierige Aufgabe heran. Sie lösen Probleme scheinbar mühelos.
ZWILLINGE
Folgen Sie dem inneren Impuls, ein Problem auf eine eher unkonventionelle Art zu lösen. Genau das wird Sie zum Ziel führen.
KREBS
Eine spontane Bemerkung könnte heute für ziemlich viel Wirbel sorgen. Achten Sie auch dem Partner gegenüber auf Ihre Worte.
LÖWE
Ihr Input ist beim Chef sehr gefragt. Es könnte sich ein neuer Arbeitsbereich entwickeln, der Ihnen viel Spaß machen würde.
JUNGFRAU
Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten.
WAAGE
Einen Gang zurückschalten? Leichter gesagt als getan, aber heute sollten Sie es wirklich deutlich langsamer angehen lassen.
SKORPION
Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen.
SCHÜTZE
Sie können sich drehen und wenden, wie immer Sie wollen: Um bestimmte Verpflichtungen werden Sie einfach nicht herumkommen.
STEINBOCK
Mehr Geduld könnte nicht schaden. Lenken Sie sich ab, wenn Ihnen die Zeit zu lang wird. Erzwingen lässt sich leider nichts.
WASSERMANN
Ein Plan, den Sie schon fast aufgegeben hatten, nimmt jetzt realistische Formen an und rückt damit wieder in Ihr Blickfeld.
FISCHE
Sie erfüllen derzeit alle Kriterien, die man von einem guten Ratgeber erwartet. Nicht wundern, wenn man Sie öfter anspricht.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen