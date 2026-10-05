Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

05. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Diesmal müssen Sie schon aus Ihrem Schneckenhaus kommen. Von Ihrem Gegenüber ist nun einmal keine Initiative zu erwarten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Alte Schulden, egal welcher Art, sollten jetzt endlich beglichen werden. Damit schaffen Sie sich eine Last von der Seele. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Nun können Sie es anpacken! Vielleicht ein längst fälliges Gespräch im Freundeskreis oder eine Aussprache in der Familie? Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ein unbedachter Schritt und schon kann eine Chance vorbei sein. Lassen Sie sich viel Zeit für eine wichtige Entscheidung. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Gezielte Weiterbildung sollte vorangetrieben werden. Für Studien, Prüfungen usw. sind die Voraussetzungen derzeit optimal. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Harmonie in Ihrer Umgebung war lange nicht so groß wie jetzt. Tragen Sie nun unbedingt das Ihre zur Beständigkeit bei. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.