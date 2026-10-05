Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Diesmal müssen Sie schon aus Ihrem Schneckenhaus kommen. Von Ihrem Gegenüber ist nun einmal keine Initiative zu erwarten.
STIER
Alte Schulden, egal welcher Art, sollten jetzt endlich beglichen werden. Damit schaffen Sie sich eine Last von der Seele.
ZWILLINGE
Nun können Sie es anpacken! Vielleicht ein längst fälliges Gespräch im Freundeskreis oder eine Aussprache in der Familie?
KREBS
Gewitzte Ideen haben die Vertreter dieses Sternzeichens garantiert. Leider ist der Chef heute nicht allzu aufnahmebereit.
LÖWE
Ein unbedachter Schritt und schon kann eine Chance vorbei sein. Lassen Sie sich viel Zeit für eine wichtige Entscheidung.
JUNGFRAU
Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.
WAAGE
Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.
SKORPION
Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.
SCHÜTZE
Gezielte Weiterbildung sollte vorangetrieben werden. Für Studien, Prüfungen usw. sind die Voraussetzungen derzeit optimal.
STEINBOCK
Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.
WASSERMANN
Die Harmonie in Ihrer Umgebung war lange nicht so groß wie jetzt. Tragen Sie nun unbedingt das Ihre zur Beständigkeit bei.
FISCHE
Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.
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