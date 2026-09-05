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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Voller Tatendrang neigen Sie momentan beruflich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Privat läuft es vergleichsweise ruhig.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Heute ist ein Tag, an dem Erfolge auf sich warten lassen. Wichtige Entscheidungen sollten Sie besser auf morgen vertagen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es lohnt sich nicht, sich über das Verhalten anderer aufzuregen. Nehmen Sie die Dinge am besten so, wie sie heute kommen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird es leider nicht über die Bühne gehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es dürfte Ihnen derzeit einmal wieder alles mühelos von der Hand gehen und Ihre Laune wird sich dementsprechend steigern.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Im beruflichen Bereich kann eine Umstellung auf Sie zukommen. Je aufgeschlossener Sie sich jetzt verhalten, desto besser.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sind auch in unübersichtlichen Situationen sehr urteilssicher. Seien Sie dafür toleranter beim Fehlverhalten anderer.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es fehlt irgendwie am rechten Schwung. Akzeptieren Sie es, dass nicht jeder Tag gleichermaßen erfolgreich verlaufen kann.

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