Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

05. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Mancher Jungfrau müsste etwas mehr Konsequenz an den Tag legen, wenn er eine frische Brise ins Umfeld bringen will. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Der Blick auf das Konto fällt zufriedenstellend aus. Es ist an der Zeit, sich selbst einen großen Wunsch zu erfüllen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Warten Sie mit einer Entscheidung vorerst noch ab. Manches ist nicht ausgereift genug. Kümmern Sie sich zuerst darum. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Es lohnt sich, die eigenen Ergebnisse immer wieder genau unter die Lupe zu nehmen. Sie könnten etwas übersehen haben. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Selbst flüchtige Bekanntschaften hinterlassen positive Spuren. Dank Ihres netten Auftretens sind Sie überall beliebt.