Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein.
STIER
Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.
ZWILLINGE
Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben.
KREBS
Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern.
LÖWE
In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen.
JUNGFRAU
Mancher Jungfrau müsste etwas mehr Konsequenz an den Tag legen, wenn er eine frische Brise ins Umfeld bringen will.
WAAGE
Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen.
SKORPION
Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben.
SCHÜTZE
Der Blick auf das Konto fällt zufriedenstellend aus. Es ist an der Zeit, sich selbst einen großen Wunsch zu erfüllen.
STEINBOCK
Warten Sie mit einer Entscheidung vorerst noch ab. Manches ist nicht ausgereift genug. Kümmern Sie sich zuerst darum.
WASSERMANN
Es lohnt sich, die eigenen Ergebnisse immer wieder genau unter die Lupe zu nehmen. Sie könnten etwas übersehen haben.
FISCHE
Selbst flüchtige Bekanntschaften hinterlassen positive Spuren. Dank Ihres netten Auftretens sind Sie überall beliebt.
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