Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Lieber noch einmal alles gründlich unter die Lupe nehmen! Gut möglich, dass wichtige Details von Ihnen übersehen wurden.
STIER
Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl!
ZWILLINGE
Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt.
KREBS
Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.
LÖWE
Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.
JUNGFRAU
Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.
WAAGE
Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten.
SKORPION
Es lohnt sich nicht, sich über das Verhalten anderer aufzuregen. Nehmen Sie die Dinge am besten so, wie sie heute kommen.
SCHÜTZE
Es fehlt irgendwie am rechten Schwung. Akzeptieren Sie es, dass nicht jeder Tag gleichermaßen erfolgreich verlaufen kann.
STEINBOCK
Heute ist ein Tag, an dem Erfolge auf sich warten lassen. Wichtige Entscheidungen sollten Sie besser auf morgen vertagen.
WASSERMANN
Den Kopf nicht hängen lassen, wenn sich Projekte noch eine Weile in die Länge ziehen. Sammeln Sie Kraft für den Endspurt.
FISCHE
Versäumen Sie nicht, den Partner immer wieder einmal spüren zu lassen, dass Sie ihn brauchen und wie sehr Sie ihn lieben.
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