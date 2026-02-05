Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.02.2026

05. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. In Gesprächen unter Kollegen ist es wichtig, nicht nur auf Worte, sondern auch auf die Gesten Ihres Gegenübers zu achten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Den Kopf nicht hängen lassen, wenn sich Projekte noch eine Weile in die Länge ziehen. Sammeln Sie Kraft für den Endspurt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es dürfte Ihnen derzeit einmal wieder alles mühelos von der Hand gehen und Ihre Laune wird sich dementsprechend steigern. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sind auch in unübersichtlichen Situationen sehr urteilssicher. Seien Sie dafür toleranter beim Fehlverhalten anderer. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihre Bescheidenheit mag ja sympathisch sein, doch wenn Sie etwas bewirken wollen, sollten Sie offensiver für sich werben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Unruhige Sterne sorgen zwischendurch für leichtes Konzentrationschaos. Halten Sie sich deshalb lieber an Routinearbeiten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag!