Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.02.2026
WIDDER
Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.
STIER
In Gesprächen unter Kollegen ist es wichtig, nicht nur auf Worte, sondern auch auf die Gesten Ihres Gegenübers zu achten.
ZWILLINGE
Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde.
KREBS
Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand.
LÖWE
Den Kopf nicht hängen lassen, wenn sich Projekte noch eine Weile in die Länge ziehen. Sammeln Sie Kraft für den Endspurt.
JUNGFRAU
Es dürfte Ihnen derzeit einmal wieder alles mühelos von der Hand gehen und Ihre Laune wird sich dementsprechend steigern.
WAAGE
Sie sind auch in unübersichtlichen Situationen sehr urteilssicher. Seien Sie dafür toleranter beim Fehlverhalten anderer.
SKORPION
Ihre Bescheidenheit mag ja sympathisch sein, doch wenn Sie etwas bewirken wollen, sollten Sie offensiver für sich werben.
SCHÜTZE
Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.
STEINBOCK
Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig.
WASSERMANN
Unruhige Sterne sorgen zwischendurch für leichtes Konzentrationschaos. Halten Sie sich deshalb lieber an Routinearbeiten.
FISCHE
Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag!
