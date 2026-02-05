AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

In Gesprächen unter Kollegen ist es wichtig, nicht nur auf Worte, sondern auch auf die Gesten Ihres Gegenübers zu achten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Den Kopf nicht hängen lassen, wenn sich Projekte noch eine Weile in die Länge ziehen. Sammeln Sie Kraft für den Endspurt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es dürfte Ihnen derzeit einmal wieder alles mühelos von der Hand gehen und Ihre Laune wird sich dementsprechend steigern.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sind auch in unübersichtlichen Situationen sehr urteilssicher. Seien Sie dafür toleranter beim Fehlverhalten anderer.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre Bescheidenheit mag ja sympathisch sein, doch wenn Sie etwas bewirken wollen, sollten Sie offensiver für sich werben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Unruhige Sterne sorgen zwischendurch für leichtes Konzentrationschaos. Halten Sie sich deshalb lieber an Routinearbeiten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag!

