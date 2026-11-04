AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Unstimmigkeiten, die es am Morgen geben könnte, werden durch eine gute Nachricht am Nachmittag mehr als ausgeglichen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Geradliniges Verhalten ist jetzt besser als alle Winkelzüge der Diplomatie. Ehrlich währt ja bekanntlich am längsten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Streichen Sie am besten schon morgens ein paar Termine aus Ihrem Kalender. Halbes Tempo ist jetzt ein kreatives Muss.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Karriere und Erfolg sollten nicht an erster Stelle stehen. Dafür ist das Leben zu kurz und die Gesundheit zu kostbar.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Löwe-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Setzen Sie alle Puzzleteile in aller Ruhe zusammen. Bleiben Sie von Zweiflern in dieser Zeit möglichst unbeeindruckt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.