Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Unstimmigkeiten, die es am Morgen geben könnte, werden durch eine gute Nachricht am Nachmittag mehr als ausgeglichen.
STIER
Geradliniges Verhalten ist jetzt besser als alle Winkelzüge der Diplomatie. Ehrlich währt ja bekanntlich am längsten.
ZWILLINGE
Streichen Sie am besten schon morgens ein paar Termine aus Ihrem Kalender. Halbes Tempo ist jetzt ein kreatives Muss.
KREBS
Karriere und Erfolg sollten nicht an erster Stelle stehen. Dafür ist das Leben zu kurz und die Gesundheit zu kostbar.
LÖWE
Löwe-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg.
JUNGFRAU
Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht.
WAAGE
Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen.
SKORPION
Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.
SCHÜTZE
Setzen Sie alle Puzzleteile in aller Ruhe zusammen. Bleiben Sie von Zweiflern in dieser Zeit möglichst unbeeindruckt.
STEINBOCK
Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen.
WASSERMANN
Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen.
FISCHE
Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen