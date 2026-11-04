Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

04. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Unstimmigkeiten, die es am Morgen geben könnte, werden durch eine gute Nachricht am Nachmittag mehr als ausgeglichen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Geradliniges Verhalten ist jetzt besser als alle Winkelzüge der Diplomatie. Ehrlich währt ja bekanntlich am längsten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Streichen Sie am besten schon morgens ein paar Termine aus Ihrem Kalender. Halbes Tempo ist jetzt ein kreatives Muss. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Karriere und Erfolg sollten nicht an erster Stelle stehen. Dafür ist das Leben zu kurz und die Gesundheit zu kostbar. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Löwe-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Setzen Sie alle Puzzleteile in aller Ruhe zusammen. Bleiben Sie von Zweiflern in dieser Zeit möglichst unbeeindruckt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.