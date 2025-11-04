AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Kleine Pannen oder kritische Bemerkungen von anderen heute nur nicht tragisch nehmen! Am besten gar nicht darum kümmern.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Keine Panik, bis zum Abend haben Sie sich durch das Chaos durchgekämpft und sogar noch ein paar wichtige Dinge erledigt.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Glücklicherweise wissen Sie, dass Sie selbst die Initiative ergreifen müssen, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Im Beruf stimmt der Kurs, den Sie eingeschlagen haben. Lassen Sie Ihre Zweifel einfach links liegen. Das Ergebnis zählt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Skorpion-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es lohnt sich nicht, sich über das Verhalten anderer aufzuregen. Nehmen Sie die Dinge am besten so, wie sie heute kommen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.