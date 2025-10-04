Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.10.2025
WIDDER
Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit.
STIER
Der heutige Tag kann den Durchbruch bringen, auf den Sie gehofft haben. Unterstützung kommt von ganz unerwarteter Seite.
ZWILLINGE
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen.
KREBS
Ihre Mitstreiter werden über die Maßen erstaunt sein, wenn Sie am Nachmittag noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel ziehen.
LÖWE
Loten Sie Ihre Chancen aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung fällen. Lassen Sie aber auch Ihr Herz zu Wort kommen.
JUNGFRAU
Eine Veränderung im Job bringt die erhoffte Entlastung. Sie haben es von Anfang an gewusst: Alles wendet sich zum Guten.
WAAGE
Höchstleistung haben Sie heute wirklich nicht im Sinn. Lassen Sie sich die fehlende Motivation aber bloß nicht anmerken.
SKORPION
Die Planeten wecken Seiten in Ihnen, von denen Sie noch nichts geahnt haben. Eine Aufbruchstimmung ist deutlich spürbar.
SCHÜTZE
Lassen Sie sich durch nichts und niemanden von etwas abbringen, das Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt ganz fest vornehmen.
STEINBOCK
Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt.
WASSERMANN
Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren.
FISCHE
Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen.
