Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der heutige Tag kann den Durchbruch bringen, auf den Sie gehofft haben. Unterstützung kommt von ganz unerwarteter Seite.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Mitstreiter werden über die Maßen erstaunt sein, wenn Sie am Nachmittag noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel ziehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Loten Sie Ihre Chancen aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung fällen. Lassen Sie aber auch Ihr Herz zu Wort kommen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine Veränderung im Job bringt die erhoffte Entlastung. Sie haben es von Anfang an gewusst: Alles wendet sich zum Guten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Höchstleistung haben Sie heute wirklich nicht im Sinn. Lassen Sie sich die fehlende Motivation aber bloß nicht anmerken.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Planeten wecken Seiten in Ihnen, von denen Sie noch nichts geahnt haben. Eine Aufbruchstimmung ist deutlich spürbar.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Lassen Sie sich durch nichts und niemanden von etwas abbringen, das Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt ganz fest vornehmen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen.

