Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen.
STIER
Anstatt eine neue Taktik auszuprobieren, lieber auf Bewährtes setzen. Sie werden erfreuliche Ereignisse genießen können.
ZWILLINGE
Man will Ihnen etwas streitig machen. Zeigen Sie möglichst wenig Emotionen und geben Sie sich nicht mit allem zufrieden.
KREBS
Sie sind jetzt in der Lage, etwas zu tun, das niemand von Ihnen erwartet hätte, und die Wende zum Positiven einzuläuten.
LÖWE
Lieber noch einmal alles gründlich unter die Lupe nehmen! Gut möglich, dass wichtige Details von Ihnen übersehen wurden.
JUNGFRAU
Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl!
WAAGE
Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt.
SKORPION
Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.
SCHÜTZE
Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.
STEINBOCK
Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten.
WASSERMANN
Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.
FISCHE
Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht.
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