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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Anstatt eine neue Taktik auszuprobieren, lieber auf Bewährtes setzen. Sie werden erfreuliche Ereignisse genießen können.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Man will Ihnen etwas streitig machen. Zeigen Sie möglichst wenig Emotionen und geben Sie sich nicht mit allem zufrieden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie sind jetzt in der Lage, etwas zu tun, das niemand von Ihnen erwartet hätte, und die Wende zum Positiven einzuläuten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Lieber noch einmal alles gründlich unter die Lupe nehmen! Gut möglich, dass wichtige Details von Ihnen übersehen wurden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Keine überstürzten Entscheidungen treffen! Es könnte sein, dass Sie im letzten Moment eine wichtige Information erhalten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihre Hilfsbereitschaft wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine komplizierte Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht.

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