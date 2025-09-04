Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.09.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten.
STIER
Bauen Sie auf Ihre Erfahrung und treffen Sie keine übereilten Entscheidungen! Gerade jetzt ist eine ruhige Hand gefragt.
ZWILLINGE
Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist.
KREBS
Überlassen Sie heute anderen die wichtigen Aufgaben. Sie sind ein bisschen zerstreut und sollten somit Fehler vermeiden.
LÖWE
Bei einem Ausflug lassen sich anregende Bekanntschaften knüpfen. Sie laufen Gefahr, sich in eine Traumwelt einzuspinnen.
JUNGFRAU
Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen.
WAAGE
Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!
SKORPION
Gehen Sie beharrlich den eingeschlagenen Kurs weiter, er führt Sie nämlich langsam, aber ganz sicher zum ersehnten Ziel.
SCHÜTZE
Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.
STEINBOCK
Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.
WASSERMANN
Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern.
FISCHE
Ein ruhiger Tag ohne Verpflichtungen kündigt sich an. Genießen Sie das Gefühl, auch einmal richtig entspannen zu können.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen