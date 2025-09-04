Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

04. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Bauen Sie auf Ihre Erfahrung und treffen Sie keine übereilten Entscheidungen! Gerade jetzt ist eine ruhige Hand gefragt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Überlassen Sie heute anderen die wichtigen Aufgaben. Sie sind ein bisschen zerstreut und sollten somit Fehler vermeiden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Bei einem Ausflug lassen sich anregende Bekanntschaften knüpfen. Sie laufen Gefahr, sich in eine Traumwelt einzuspinnen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gehen Sie beharrlich den eingeschlagenen Kurs weiter, er führt Sie nämlich langsam, aber ganz sicher zum ersehnten Ziel. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein ruhiger Tag ohne Verpflichtungen kündigt sich an. Genießen Sie das Gefühl, auch einmal richtig entspannen zu können.