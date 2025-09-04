AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Bauen Sie auf Ihre Erfahrung und treffen Sie keine übereilten Entscheidungen! Gerade jetzt ist eine ruhige Hand gefragt.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Überlassen Sie heute anderen die wichtigen Aufgaben. Sie sind ein bisschen zerstreut und sollten somit Fehler vermeiden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Bei einem Ausflug lassen sich anregende Bekanntschaften knüpfen. Sie laufen Gefahr, sich in eine Traumwelt einzuspinnen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Gehen Sie beharrlich den eingeschlagenen Kurs weiter, er führt Sie nämlich langsam, aber ganz sicher zum ersehnten Ziel.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein ruhiger Tag ohne Verpflichtungen kündigt sich an. Genießen Sie das Gefühl, auch einmal richtig entspannen zu können.

