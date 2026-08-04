Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen.
STIER
Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht.
ZWILLINGE
Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.
KREBS
Setzen Sie alle Puzzleteile in aller Ruhe zusammen. Bleiben Sie von Zweiflern in dieser Zeit möglichst unbeeindruckt.
LÖWE
Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen.
JUNGFRAU
Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen.
WAAGE
Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.
SKORPION
Jetzt werden Sie eine sehr verzwickte Angelegenheit in den Griff bekommen. Beweisen Sie etwas mehr Geduld als bisher.
SCHÜTZE
In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie sich deshalb nicht vom hektischen Treiben Ihrer lieben Mitmenschen anstecken.
STEINBOCK
Sie werden sich heute vor verlockenden Angeboten nicht retten können. Aber Vorsicht, nicht alle sind ehrlich gemeint!
WASSERMANN
Sie sollten heute mit dem richtigen Schwung in den Tag starten, denn gleich am Vormittag haben Sie die besten Karten.
FISCHE
Ihr Einfallsreichtum scheint heute wirklich unerschöpflich zu sein. Es sind die spontanen Ideen, die die besten sind.
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