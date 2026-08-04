Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

04. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Setzen Sie alle Puzzleteile in aller Ruhe zusammen. Bleiben Sie von Zweiflern in dieser Zeit möglichst unbeeindruckt. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Jetzt werden Sie eine sehr verzwickte Angelegenheit in den Griff bekommen. Beweisen Sie etwas mehr Geduld als bisher. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie sich deshalb nicht vom hektischen Treiben Ihrer lieben Mitmenschen anstecken. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Sie werden sich heute vor verlockenden Angeboten nicht retten können. Aber Vorsicht, nicht alle sind ehrlich gemeint! Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Sie sollten heute mit dem richtigen Schwung in den Tag starten, denn gleich am Vormittag haben Sie die besten Karten. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ihr Einfallsreichtum scheint heute wirklich unerschöpflich zu sein. Es sind die spontanen Ideen, die die besten sind.