AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Setzen Sie alle Puzzleteile in aller Ruhe zusammen. Bleiben Sie von Zweiflern in dieser Zeit möglichst unbeeindruckt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Jetzt werden Sie eine sehr verzwickte Angelegenheit in den Griff bekommen. Beweisen Sie etwas mehr Geduld als bisher.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie sich deshalb nicht vom hektischen Treiben Ihrer lieben Mitmenschen anstecken.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Sie werden sich heute vor verlockenden Angeboten nicht retten können. Aber Vorsicht, nicht alle sind ehrlich gemeint!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Sie sollten heute mit dem richtigen Schwung in den Tag starten, denn gleich am Vormittag haben Sie die besten Karten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ihr Einfallsreichtum scheint heute wirklich unerschöpflich zu sein. Es sind die spontanen Ideen, die die besten sind.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.