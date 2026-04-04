Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

04. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Heute werden Sie etwas erfahren, was Sie spontan in Hochstimmung versetzt. Jetzt ist alles sehr viel einfacher geworden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie sind momentan sensibler als sonst und reagieren dadurch anders als gewohnt. Atmen Sie lieber häufiger kräftig durch. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Auch wenn Sie sonst eher zu den geselligen Menschen gehören, könnte es sein, dass Sie sich heute ein wenig zurückziehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nur mit Vernunft kommen Sie jetzt weiter. Umgehen Sie besser ein Wortgefecht, Sie würden dabei nicht sehr gut wegkommen.