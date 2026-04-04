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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Heute werden Sie etwas erfahren, was Sie spontan in Hochstimmung versetzt. Jetzt ist alles sehr viel einfacher geworden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie sind momentan sensibler als sonst und reagieren dadurch anders als gewohnt. Atmen Sie lieber häufiger kräftig durch.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Auch wenn Sie sonst eher zu den geselligen Menschen gehören, könnte es sein, dass Sie sich heute ein wenig zurückziehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nur mit Vernunft kommen Sie jetzt weiter. Umgehen Sie besser ein Wortgefecht, Sie würden dabei nicht sehr gut wegkommen.

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