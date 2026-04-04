Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt.
STIER
Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen.
ZWILLINGE
Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei.
KREBS
Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen.
LÖWE
Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben.
JUNGFRAU
Heute werden Sie etwas erfahren, was Sie spontan in Hochstimmung versetzt. Jetzt ist alles sehr viel einfacher geworden.
WAAGE
Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen.
SKORPION
Sie sind momentan sensibler als sonst und reagieren dadurch anders als gewohnt. Atmen Sie lieber häufiger kräftig durch.
SCHÜTZE
Auch wenn Sie sonst eher zu den geselligen Menschen gehören, könnte es sein, dass Sie sich heute ein wenig zurückziehen.
STEINBOCK
Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten.
WASSERMANN
Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie.
FISCHE
Nur mit Vernunft kommen Sie jetzt weiter. Umgehen Sie besser ein Wortgefecht, Sie würden dabei nicht sehr gut wegkommen.
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