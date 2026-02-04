Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.02.2026
WIDDER
Keine Panik, bis zum Abend haben Sie sich durch das Chaos durchgekämpft und sogar noch ein paar wichtige Dinge erledigt.
STIER
Kleine Pannen oder kritische Bemerkungen von anderen heute nur nicht tragisch nehmen! Am besten gar nicht darum kümmern.
ZWILLINGE
Es sind die richtigen Argumente, aber auch Ihr sicheres Auftreten, die Ihnen heute manchen beruflichen Vorteil gewähren.
KREBS
Man will Ihnen etwas streitig machen. Zeigen Sie möglichst wenig Emotionen und geben Sie sich nicht mit allem zufrieden.
LÖWE
Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren.
JUNGFRAU
Lieber noch einmal alles gründlich unter die Lupe nehmen! Gut möglich, dass wichtige Details von Ihnen übersehen wurden.
WAAGE
Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind.
SKORPION
Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben.
SCHÜTZE
Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt.
STEINBOCK
Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld.
WASSERMANN
Voller Tatendrang neigen Sie momentan beruflich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Privat läuft es vergleichsweise ruhig.
FISCHE
Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.
