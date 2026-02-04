AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.02.2026

Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Keine Panik, bis zum Abend haben Sie sich durch das Chaos durchgekämpft und sogar noch ein paar wichtige Dinge erledigt.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Kleine Pannen oder kritische Bemerkungen von anderen heute nur nicht tragisch nehmen! Am besten gar nicht darum kümmern.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Es sind die richtigen Argumente, aber auch Ihr sicheres Auftreten, die Ihnen heute manchen beruflichen Vorteil gewähren.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Man will Ihnen etwas streitig machen. Zeigen Sie möglichst wenig Emotionen und geben Sie sich nicht mit allem zufrieden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Lieber noch einmal alles gründlich unter die Lupe nehmen! Gut möglich, dass wichtige Details von Ihnen übersehen wurden.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Voller Tatendrang neigen Sie momentan beruflich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Privat läuft es vergleichsweise ruhig.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.