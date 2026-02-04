Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

04. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Keine Panik, bis zum Abend haben Sie sich durch das Chaos durchgekämpft und sogar noch ein paar wichtige Dinge erledigt. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Kleine Pannen oder kritische Bemerkungen von anderen heute nur nicht tragisch nehmen! Am besten gar nicht darum kümmern. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Es sind die richtigen Argumente, aber auch Ihr sicheres Auftreten, die Ihnen heute manchen beruflichen Vorteil gewähren. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Man will Ihnen etwas streitig machen. Zeigen Sie möglichst wenig Emotionen und geben Sie sich nicht mit allem zufrieden. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Lieber noch einmal alles gründlich unter die Lupe nehmen! Gut möglich, dass wichtige Details von Ihnen übersehen wurden. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Voller Tatendrang neigen Sie momentan beruflich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Privat läuft es vergleichsweise ruhig. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.