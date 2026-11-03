Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt.
STIER
Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen.
ZWILLINGE
Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt.
KREBS
Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben.
LÖWE
Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen.
JUNGFRAU
Haken Sie die Vergangenheit ab, Sie leben im Jetzt. Größere Veränderungen in Ihrem Leben sind schon bald zu erwarten.
WAAGE
Achtung! Die Erledigung einer Aufgabe könnte heute mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Sie im Vorfeld eingeplant haben.
SKORPION
Die süßesten Früchte scheinen wieder einmal unerreichbar. Mit etwas mehr Raffinesse kommen Sie vielleicht doch daran.
SCHÜTZE
Mit Ihrer hilfsbereiten Art können Sie viele beeindrucken und neue Freunde gewinnen. Besser könnte es gar nicht sein.
STEINBOCK
Nichts spricht dagegen, dass Sie Ihre Wünsche etwas deutlicher formulieren. Sie könnten sonst leicht überhört werden.
WASSERMANN
Erweisen Sie sich als ein vertrauenswürdiger Zeitgenosse, dann können Sie ganz gewiss auch mit Unterstützung rechnen.
FISCHE
Auch wenn Sie meinen, im Recht zu sein, sollten Sie sich etwas zurückhalten. Es kommt heute auf ganz andere Dinge an.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen