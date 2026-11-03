Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Haken Sie die Vergangenheit ab, Sie leben im Jetzt. Größere Veränderungen in Ihrem Leben sind schon bald zu erwarten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Achtung! Die Erledigung einer Aufgabe könnte heute mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Sie im Vorfeld eingeplant haben. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die süßesten Früchte scheinen wieder einmal unerreichbar. Mit etwas mehr Raffinesse kommen Sie vielleicht doch daran. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Mit Ihrer hilfsbereiten Art können Sie viele beeindrucken und neue Freunde gewinnen. Besser könnte es gar nicht sein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nichts spricht dagegen, dass Sie Ihre Wünsche etwas deutlicher formulieren. Sie könnten sonst leicht überhört werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Erweisen Sie sich als ein vertrauenswürdiger Zeitgenosse, dann können Sie ganz gewiss auch mit Unterstützung rechnen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Auch wenn Sie meinen, im Recht zu sein, sollten Sie sich etwas zurückhalten. Es kommt heute auf ganz andere Dinge an.