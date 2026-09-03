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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ein Aufwärtstrend aktiviert jetzt besonders die zum Ende des Monats Geborenen und gibt Impulse für neue Unternehmungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

In einer besonders kniffeligen Sache werden Sie nun Erfolge verbuchen können. Sie sollten stolz auf das Erreichte sein.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Gehen Sie mit Zuversicht in diesen Tag! Eine völlig unerwartete Lösung bei einem offenstehenden Problem bietet sich an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Man wird Sie einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Vermeiden Sie eine Auseinandersetzung, Sie erreichen damit wenig.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Der heutige Tag kann den Durchbruch bringen, auf den Sie gehofft haben. Unterstützung kommt von ganz unerwarteter Seite.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wer seinen Traumpartner noch nicht gefunden hat, sollte sich die Augen reiben! Das Glück befindet sich ganz in der Nähe.

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