Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein Aufwärtstrend aktiviert jetzt besonders die zum Ende des Monats Geborenen und gibt Impulse für neue Unternehmungen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. In einer besonders kniffeligen Sache werden Sie nun Erfolge verbuchen können. Sie sollten stolz auf das Erreichte sein. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gehen Sie mit Zuversicht in diesen Tag! Eine völlig unerwartete Lösung bei einem offenstehenden Problem bietet sich an. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Man wird Sie einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Vermeiden Sie eine Auseinandersetzung, Sie erreichen damit wenig. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Der heutige Tag kann den Durchbruch bringen, auf den Sie gehofft haben. Unterstützung kommt von ganz unerwarteter Seite. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wer seinen Traumpartner noch nicht gefunden hat, sollte sich die Augen reiben! Das Glück befindet sich ganz in der Nähe.