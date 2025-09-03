Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gehen Sie mit Zuversicht in diesen Tag! Eine völlig unerwartete Lösung bei einem offenstehenden Problem bietet sich an. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Gut möglich, dass selbst kleine Problemchen heute ein wenig aufgebauscht werden. Prüfen Sie selbst, was dahintersteckt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie hängen Ihren Gedanken nach und schwelgen in Erinnerungen. Genießen Sie die Ruhe. Es gibt ohnehin nicht viel zu tun. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Verlangen Sie heute mehr von sich, als Sie es für gewöhnlich tun, und Sie werden nicht nur Routineleistung absolvieren. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Richten Sie heute Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Belange. Alles andere raubt Ihnen wertvolle Zeit. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Freuen Sie sich auf einen besonders schönen Abend. Vorher wird Ihnen etwas Ungewöhnliches aber viel Energie abverlangen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wer sein Image durch teure Neuanschaffungen aufzubessern gedenkt, der vergleiche wenigstens zuvor sorgfältig die Preise. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Man wird Sie einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Vermeiden Sie eine Auseinandersetzung, Sie erreichen damit wenig.