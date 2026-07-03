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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Im Berufsleben dürften Sie auf interessante Erkenntnisse stoßen. Wesentliche Entscheidungen äußerst vorsichtig abwägen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Erschöpfung könnte sich momentan auch als Überempfindlichkeit bemerkbar machen. Gönnen Sie sich heute unbedingt Pausen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine Nachricht, die Sie erreichen wird, hat längst nicht die Wirkung, die Sie noch vor einigen Tagen befürchtet hatten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Gelassenheit macht sich bezahlt: Jungfrau-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Jetzt geht auch nichts mit Hartnäckigkeit voran. Dann probieren Sie es doch einmal auf die diplomatisch-charmante Weise.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Achtung vor unbedachten Äußerungen! Ihre Worte könnten heute verletzend sein. Gegen Abend wird es deutlich harmonischer.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Bauen Sie auf Ihre Erfahrung und treffen Sie keine übereilten Entscheidungen! Gerade jetzt ist eine ruhige Hand gefragt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.

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