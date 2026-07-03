Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Im Berufsleben dürften Sie auf interessante Erkenntnisse stoßen. Wesentliche Entscheidungen äußerst vorsichtig abwägen.
STIER
Erschöpfung könnte sich momentan auch als Überempfindlichkeit bemerkbar machen. Gönnen Sie sich heute unbedingt Pausen.
ZWILLINGE
Eine Nachricht, die Sie erreichen wird, hat längst nicht die Wirkung, die Sie noch vor einigen Tagen befürchtet hatten.
KREBS
Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft.
LÖWE
Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind.
JUNGFRAU
Gelassenheit macht sich bezahlt: Jungfrau-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.
WAAGE
Jetzt geht auch nichts mit Hartnäckigkeit voran. Dann probieren Sie es doch einmal auf die diplomatisch-charmante Weise.
SKORPION
Achtung vor unbedachten Äußerungen! Ihre Worte könnten heute verletzend sein. Gegen Abend wird es deutlich harmonischer.
SCHÜTZE
Bauen Sie auf Ihre Erfahrung und treffen Sie keine übereilten Entscheidungen! Gerade jetzt ist eine ruhige Hand gefragt.
STEINBOCK
Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!
WASSERMANN
Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.
FISCHE
Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.
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